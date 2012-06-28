На Прикарпатье за кражу органов у трупов будет отдуваться 1 из 5 медэкспертов

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В Ивано-Франковске городской суд арестовал 1 из 5 сотрудников областного бюро судебно-медицинской экспертизы, которые подозреваются в незаконном изъятии фрагментов трупов.

Об этом сообщил представитель городского суда. Он уточнил, что еще 1 подозреваемого - женщину - суд отпустил под залог в 17 тыс. гривен, пишет Сегодня.

"В Ивано-Франковском городском суде было принято решение о взятии под стражу одного из подозреваемых в деле работников Ивано-Франковского областного бюро судебно-медицинской экспертизы", - сказал он

По информации источника, в настоящее время один из подозреваемых находится за пределами области, но в розыск он еще не объявлен. Представитель предположил, что число жертв в этом деле может увеличиться. На данный момент их шесть.

Пресс-секретарь облпрокуратуры Людмила Гласова рассказала, что судмедэксперты, используя подавленное состояние родственников умерших, давали им на подпись якобы заявления о согласии на вскрытие тел. На самом же деле, близкие умершего подписывали согласие на извлечение из трупа анатомических образований, тканей, их компонентов и фрагментов, отметила она.

Свою деятельность судмедэксперты осуществляли незаконно, без соответствующей лицензии. Изъятый материал они передавали для изготовления биоимплантатов.

Напомним, милиция Ивано-Франковской области 22 июня возбудила уголовное дело против пяти сотрудников областного бюро судебно-медицинской экспертизы по подозрению в незаконном изъятии фрагментов трупов.

Уголовное дело возбуждено по ч.5 ст. 143 (нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека, совершенное по предварительному сговору лиц) УК Украины.

Санкции этой статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет с лишеним права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

фото: youthkiawaaz.com

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