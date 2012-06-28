Анонс полуфинала Евро-2012: Германия-Италия

28 июня 2012, 12:44

{1-}28 июня в Варшаве, на "Народовом" стадионе будет сыгран второй полуфинал Евро-2012 между сборными Германии и Италии.

Наставник сборной Германии Йоахим Лев сильно удивил своим составом в матче против Греции, когда на скамейке запасных остались Мюллер, Подольски и Гомес. Сегодня у бундестима ожидается состав, приближенный к тому, что играл в первых трех поединках турнира. Из вышедшего против Греции трио наиболее реальные шансы остаться в основе имеет опытный Клозе, Гомес, несмотря на свои голы, все равно остается вторым в списке Лева.

Были проблемы со здоровьем у Швайнштайгера, однако ключевой игрок середины поля немецкой команды успел восстановиться, и обязательно выйдет с первых минут.

Наставник сборной Италии Чезаре Пранделли тоже может удивить сегодняшним составом. По ходу этого турнира он совершал изменения в каждой линии (кроме вратарской), менял схему игры и расположение игроков на поле. За основу Пранделли наверняка будет брать, игравший против Англии состав, однако изменения могут быть и здесь. Например, под вопросом участие в матча Абате и Де Росси, Маджо дисквалифицирован, а вот Кьеллини может неожиданно вернуться в строй после своей травмы. Так что состав и схема игры команды во многом зависит от состояния некоторых игроков накануне матча.

Ориентировочный состав команд

Германия: Нойер - Боатенг, Хуммельс, Бадштубер, Лам - Швайнштайгер, Хедира - Мюллер, Езил, Подольски - Клозе

Италия: Буффон - Абате, Барцальи, Бонуччи, Кьеллини - Маркизио, Пирло, Де Росси - Монтоливо - Балотелли, Кассано

Дисквалифицированные: Маджо (Италия)

Травмированные: Швайнштайгер - Кьеллини, Де Росси, Абате (все под вопросом)

Предматчевые заявления:

Йоахим Лев, наставник сборной Германии: "Мы там, где хотели быть. Эти четыре команды показывали лучший футбол. Будет очень тяжело, все соперники играют на высочайшем уровне, в этом нет никаких сомнений. Это полуфинал, и, чтобы пройти дальше, необходимо немного везения".

Чезаре Пранделли, наставник сборной Италии: "Мы сосредоточены на завтрашнем матче. Воскресенье - это словно голубая мечта. Надо придерживаться своей футбольной философии, пускай даже это будет сопряжено с некоторым риском".

Бастиан Швайнштайгер, полузащитник сборной Германии: "В составе сборной Италии есть игроки, которыми я действительно восхищаюсь. Мне нравится, как играет Пирло, на это чемпионате он показывает просто фантастический футбол. Его не остановить, и это один из моих любимых игроков".

Даниэле Де Росси, полузащитник сборной Италии: "Если немцы будут прессинговать нас достаточно высоко, нам надо будет умело распоряжаться мячом, иначе могут возникнуть проблемы. Они любят и умеют прессинговать, что мы видели в других матчах этого чемпионата".

История и факты

Всего сыграно 30 матчей: +7=9-14 34:45

официальных: +0=4-3 5:10

- Германия никогда не побеждала Италию в официальных встречах;

- последний раз соперники играли шесть лет назад в полуфинале чемпионата мира, и тогда Италия выиграла в дополнительное время 2:0;

- также итальянцы побеждали Германию в финале Евро-1982 и полуфинале ЧМ-70;

- остальные четыре официальных матча (все завершились вничью) были сыграны на групповом этапе;

- последний раз в товарищеской игре соперники встретились в феврале 2011 года, тогда была зафиксирована ничья 1:1.

Интересные факты

- Германия выиграла последних 15 официальных поединков, установив новый рекорд мировой рекорд;

- Германия шесть раз выходила в полуфинал чемпионата Европы, и проиграла только в одном случае - в 1988 году;

- Германия забивает в 20-ти матчах кряду, последний раз команда Лева не отличалась голом в ноябре 2010 года (ничья с Швецией 0:0);

- под руководством Чезаре Пранделли сборная Италии не проигрывала в официальных поединках.


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