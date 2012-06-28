На Харьковщине сильнейший ураган повалил сотни деревьев и убил человека

26 июня, над Харьковом пронесся настоящий смерч. Сотни поваленных деревьев, обесточенные дома, сорванные крыши домов, поврежденный газопровод, пожары и человеческие жертвы. На ликвидацию последствий разбушевавшейся стихии коммунальным службам города потребуется несколько дней, говорится в сюжете ТСН.

От удара молнии погиб пастух, который вывел на поле коров. А из-за урагана и страшного ливня остановились десятки трамваев.

Временно даже закрыли харьковскую фан-зону, а все запланированные концерты перенесли на более погожий день.

Шквальный ветер, порывы которого достигали 30-ти метров в секунду, сорвал крыши и заборы, и как спички, ломал и валил деревья. Бурелом заблокировал тротуары, дороги и трамвайные пути. В городских парках тоже завалы веток. От молнии загорелось и два частных дома. Люди собственными глазами видели, как молния попала в соседскую крышу - за считанные минуты чердак испепелился. К счастью, во время грозы хозяев дома не было.

"Во многих домах, особенно тех, которые строятся, люди не уделяют внимания собственной безопасности. То есть не делают защиту от молний. Когда идет молния, гроза, нельзя разжигать ни печи, ни камины. Потому что тепло, которое идет через дымоход и выходит наружу, оно также притягивает молнию", - отмечает помощник руководителя ГУ МЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.

В некоторых районах за мощным ливнем не успевала дождевая канализация, машины останавливались или плавали по улицам. А на одной из станций метро вода затопила подземный переход.

На этой неделе, обещают синоптики, штормовых предупреждений больше не будет. Однако вспоминают - такой же ураган пронесся над Харьковщиной ровно год назад, день в день. Тогда стихия обесточила несколько районов области, а от удара молнии сгорел десяток домов.

Как сообщал Главред, 26 июня, вечером, в районе ущелья Уч-Кош Ялтинского горно-лесного природного заповедника вспыхнул пожар.

Как сообщает пресс-служба крымского Управления МЧС, на 10.00 27 июня площадь пожара составляет около 2 га. К вечеру площадь возгорания увеличилась в полтора раза, при этом она может возрасти из-за ураганного ветра.

Видео: tsn.ua

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