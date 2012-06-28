Площадь пожара под Ялтой увеличилась до 8 га

Пожар в Ялтинском горнолесном заповеднике не могут погасить уже третий день. Площадь пожара в лесном массиве на территории заповедника увеличилась до 8 га, сообщили в пресс-службе Главного территориального управления МЧС Украины в Крыму.

Распространение горения в районе ущелья "Уч-Кош" вызвано увеличением скорости ветра до 25 м/с и невозможностью тушения пожара личным составом в труднодоступных местах, сообщает Интерфакс-Украина.

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Для тушения пожара организована бесперебойная подача воды, которую подвозят автоцистернами. С плато (высшая точка) методом самотока по магистральной линии длинной более 4 км к месту пожара было подано 600 кубометров воды. Личным составом ведется тушение подручными средствами и ранцевыми опрыскивателями.

В четверг вертолетом МЧС Украины "Ми-8" было осуществлено 5 сбросов воды. Планируется привлечение еще одного вертолета МЧС Украины "Ми-8" и двух самолетов из города Нежин, которые будут работать в составе авиазвена.

В тушении пожара задействованы подразделения МЧС, Ялтинского горно-лесного природного заповедника, сотрудники внутренних войск МВД Украины, бригада береговой охрани Вооруженных сил.

Всего на месте происшествия работает 688 человек, 73 единиц техники.

Как сообщает Главное управление информационной политики Совета министров Крыма, в четверг крымский премьер Анатолий Могилев прибыл на место происшествия, где провел заседание оперативного штаба и осмотрел пункт жизнеобеспечения задействованного личного состава. Он отметил, что все службы, привлеченные к тушению пожара в районе ущелья "Уч-Кош" работают слаженно и оперативно.

"Возгорание произошло от удара молнии, и из-за сильного ветра площадь возгорания достигла 8 гектаров. Горит лесная подстилка, ни одно дерево пока не пострадало. Работе вертолета мешает сильное задымление, в принципе пожар уже локализован, но от порывов ветра еще возникают очаги возгорания", – сказал Могилев.

"Сейчас поднимается вопрос о привлечении самолета МЧС. Работа идет плановая, все службы сработали оперативно. Думаю, если не будет сильных порывов ветра, в ближайшее время пожар потушат", – сказал крымский премьер.

Напомним, 26 июня в 18.00 вблизи Ялты в районе ущелья "Уч-Кош" Ялтинского горно-лесного природного заповедника произошло возгорание лесной подстилки и кустарника на площади 0,2 га, поднялся сильный ветер. Через час огонь распространился на площади 0,7 га.

К утру 27 июня площадь пожара увеличилась до 2 га, к вечеру – до 3 га.

Фото: crimea.mns.gov.ua видео: youtube.com

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