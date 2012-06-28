В Киеве встретили первого финалиста Евро-2012 - сборную Испании

{1-} Сборная Испании, первый финалист Евро-2012, 28 июня прибыла в Киев.

В «Жулянах» действующих чемпионов мира и Европы встречали болельщики, журналисты и девушки в национальных костюмах, которые по традиции предложили представителям испанской делегации попробовать каравай, передает «Украина-2012».

Первым с трапа самолета сошел наставник «Красной фурии» Висенте Дель Боске, который после успешного матча с Португалией, как и его подопечные, находился в прекрасном настроении.

Сразу после торжественной церемонии встречи сборная Испании на официальном автобусе отправилась в отель «Опера», где будет жить во время последних дней чемпионата Европы.

Напомним, соперник испанцев по финальному матчу Евро-2012 определится в поединке сборных Германии с Италией, который 28 июня пройдет на поле Национального стадиона в Варшаве.

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Фото, видео: Украина-2012

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