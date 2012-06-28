«Динамо» продает Алиева

{1-} Киевское «Динамо» выставило на трансфер полузащитника Александра Алиева.

Об этом заявил главный тренер киевлян Юрий Семин, передает официальный сайт клуба.

Из-за планов продажи Алиева он не отправился на последний подготовительный сбор команды в Австрию.

«В концовке прошлого сезона Алиев выбыл из обоймы игроков стартового состава. Футболиста с таким опытом и уровнем мы не имеем права держать на скамейке запасных. Тем более, на эту же позицию у нас приобретен Нико Кранчар. Сейчас Алиев выставлен на трансфер и будет тренироваться со второй командой», - рассказал Семин.

Напомним, в марте 2011 года Алиев вернулся в «Динамо» из московского «Локомотива». С того времени за столичный клуб полузащитник сыграл 35 матчей, в которых забил 7 мячей.

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