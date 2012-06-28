После шведов Труханов остров так и не заселили

{1-} После фанатов сборной Швеции в кемпинг на Трухановом острове в Киеве никто не заселился, а часть конструкций городка уже демонтирована.

Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным Киевского медиа-центра, сейчас в кемпинге болельщики не проживают, и вероятнее всего, уже не заселятся.

Как известно, неделю назад большая часть болельщиков сборной Швеции покинула кемпинг, а в прошлый четверг уехали последние несколько сотен фанов.

Ранее предполагалось, что в палаточном городке могут разместиться англичане, французы или немцы.

Конструкции кемпинга после выезда шведов частично разобраны, но часть из них осталась на случай, если болельщики других сборных, которые прошли в четвертьфинал и полуфинал Евро-2012, пожелают поселиться на острове.

Однако, по данным центра, договора с болельщиками из других стран на проживание в кемпинге на Трухановом острове не были заключены.

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