Шевченко: после окончания карьеры пойду в школу тренеров

{1-} Украинский футболист Андрей Шевченко, который объявил об уходе из национальной сборной, пока что не планирует завершения спортивной карьеры: через 5-10 лет он видит себя в футболе.

Об этом легенда украинского футбола сообщил в интервью журналу «Корреспондент», передает ТСН.

«Мне бы хотелось видеть себя в футболе. Комментатором – однозначно нет. Тренером? Для начала надо попробовать свои силы, и не обязательно с хорошей командой. Надо закончить тренерскую школу», - сказал Шевченко.

По его словам, прежде всего нужно понять психологию тренера, потому что она отличается от психологии футболиста.

«Надо избавиться мысли, что ты был футболистом. Это очень важно. Некоторым это очень трудно сделать», - считает Шевченко.

Также футболист отметил, что нужно пережить переход от мыслей футболиста, который должен быть занят своей реализацией, к мыслям тренера, который должен думать обо всей команде.

«Вот этот переход нужно пережить, а потом определиться, что я хочу делать. Но не исключено, пройдет время, и я буду заниматься чем-то другим, и я тогда скажу, что не нахожу себя в футболе, мне трудно перестроиться, у меня совсем другие амбиции», - резюмировал Шевченко.

Напомним, как сообщал «Главред» ранее, украинский форвард подписал предварительный контракт с клубом «Ди Си Юнайтед» из Вашингтона.

Сам Шевченко заявил, что пока не определился относительно своей дальнейшей судьбы в футболе.

«Я взял немного времени определиться, проверить свое состояние здоровья и буквально за неделю-две я решу свою дальнейшую судьбу и скажу, что буду делать дальше: продолжать играть в футбол, в какой стране, останусь в Украине или уеду», - сообщил футболист.

Фото: sheva7.com

Новости по теме:

Блохин прокомментировал уход Шевченко: это большая потеря

Шевченко открыл стадион и рассказал о своем будущем

Шевченко продолжит карьеру в Америке - СМИ

Шевченко улетел в Лондон с семьей и ящиками водки