Национальный стадион в Варшаве получил имя

Национальный стадион в Варшаве, который 28 июня прощается с Евро-2012 полуфиналом Германия-Италия, получил имя легенды польского футбола Казимежа Гурски.
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Соответствующее решение было принято польским Сеймом, сообщили местные телеканалы.
«Когда в Варшаве состоится последний польский матч Евро-2012, это то самое время, чтобы отдать должное самому лучшему тренеру в истории футбола Польши», - заявил председатель комиссии по спорту Иренеуш Раш.
Казимеж Гурски наиболее известен по работе с национальной сборной Польши.
Под его руководством поляки побеждали на Олимпиаде-1972 и становились бронзовыми призерами в Чемпионате мира 1974 года.
Фото: interia.pl
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