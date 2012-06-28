Варшава прощается с Евро-2012: стартовал полуфинал Германия-Италия

{1-} Варшава провожает Евро-2012 вторым полуфиналом между сборными Германии и Италии.
Матч начинается при температуре около 20 градусов, в облачную погоду.
Команды вышли на поле в таких составах:
Германия: Нойер, Хуммельс, Бадштубер, Лам (капитан), Боатенг, Хедира, Швайнштайгер, Эзил, Кроос, Подольски, Гомес
Тренер: Иоахим Лев
Италия: Буффон (к), Кьеллини, Бальцаретти, Бардзальи, Бонуччи, Маркизио, Де Росси, Монтоливо, Пирло, Балотелли, Кассано
Тренер: Чезаре Пранделли
Напомним, сегодняшний матч - второй полуфинал Евро-2012. Победителя этого противостояния ожидает дуэль в Киеве - 1 июля на НСК "Олимпийский" пройдет финал чемпионата Европы.
Соперников дожидается "Красная Фурия" - сборная Испании, которая 27 июня одолела в серии пенальти сборную Португалии.
фото: zczuba.pl
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