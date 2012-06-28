Италия забила Германии - заявку на финал делает Балотелли

{1-} Сборная Италии сделала весомую заявку на участие в финале Евро-2012 – на 20-й минуте Марио Балотелли вколотил мяч в ворота Марио Нойера.

Боатенг и Хуммельс упустили Кассано на правом фланге обороны возле своей штрафной, а затем Хольгер Бадштубер не успел за рывком Балотелли.

Форвард «Манчестер Сити» пробил головой с настолько близкого расстояния, что у Нойера не было даже тени надежды среагировать на этот удар.

Команды вышли на поле в таких составах:

Германия: Нойер, Хуммельс, Бадштубер, Лам (капитан), Боатенг, Хедира, Швайнштайгер, Эзил, Кроос, Подольски, Гомес

Тренер: Иоахим Лев

Италия: Буффон (к), Кьеллини, Бальцаретти, Бардзальи, Бонуччи, Маркизио, Де Росси, Монтоливо, Пирло, Балотелли, Кассано

Тренер: Чезаре Пранделли

Напомним, сегодняшний матч - второй полуфинал Евро-2012. Победителя этого противостояния ожидает дуэль в Киеве - 1 июля на НСК "Олимпийский" пройдет финал чемпионата Европы.

Соперников дожидается "Красная Фурия" - сборная Испании, которая 27 июня одолела в серии пенальти сборную Португалии.

фото, видео: uefa.com, youtube.com

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