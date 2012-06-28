Балотелли и компания рвут сборную Германии - 2:0

{1-} Марио Балотелли упрочил преимущество итальянцев в матче с Германией в полуфинале Евро-2012 – на 36-й минуте итальянец оформил дубль.

Диагональная передача Монтоливо от центральной линии застала врасплох оборону сборной Германии, которая застряла на чужой половине поля после углового.

Балотелли спокойно принимает мяч в центре, продвигается к штрафной и, не дожидаясь, пока его настигнет Лам, наносит пушечный удар в ближнюю «девятку».

Отметим, что после второго мяча немцам Балотелли получил желтую карточку за слишком эмоциональное празднование "дубля".

Напомним, команды вышли на поле в таких составах:

Германия: Нойер, Хуммельс, Бадштубер, Лам (капитан), Боатенг, Хедира, Швайнштайгер, Эзил, Кроос, Подольски, Гомес

Тренер: Иоахим Лев

Италия: Буффон (к), Кьеллини, Бальцаретти, Бардзальи, Бонуччи, Маркизио, Де Росси, Монтоливо, Пирло, Балотелли, Кассано

Тренер: Чезаре Пранделли

Напомним, на 20-й минуте Марио Балотелли вколотил первый мяч в ворота Марио Нойера: Боатенг и Хуммельс упустили Кассано на правом фланге обороны возле своей штрафной, а затем Хольгер Бадштубер не успел за рывком Балотелли.

Форвард «Манчестер Сити» пробил головой с настолько близкого расстояния, что у Нойера не было даже тени надежды среагировать на этот удар.

фото, видео: zczuba.pl , youtube.com

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