Балотелли и компания рвут сборную Германии - 2:0

{1-} Марио Балотелли упрочил преимущество итальянцев в матче с Германией в полуфинале Евро-2012 – на 36-й минуте итальянец оформил дубль.
Диагональная передача Монтоливо от центральной линии застала врасплох оборону сборной Германии, которая застряла на чужой половине поля после углового.
Балотелли спокойно принимает мяч в центре, продвигается к штрафной и, не дожидаясь, пока его настигнет Лам, наносит пушечный удар в ближнюю «девятку».
Отметим, что после второго мяча немцам Балотелли получил желтую карточку за слишком эмоциональное празднование "дубля".
Напомним, команды вышли на поле в таких составах:
Германия: Нойер, Хуммельс, Бадштубер, Лам (капитан), Боатенг, Хедира, Швайнштайгер, Эзил, Кроос, Подольски, Гомес
Тренер: Иоахим Лев
Италия: Буффон (к), Кьеллини, Бальцаретти, Бардзальи, Бонуччи, Маркизио, Де Росси, Монтоливо, Пирло, Балотелли, Кассано
Тренер: Чезаре Пранделли
Напомним, на 20-й минуте Марио Балотелли вколотил первый мяч в ворота Марио Нойера: Боатенг и Хуммельс упустили Кассано на правом фланге обороны возле своей штрафной, а затем Хольгер Бадштубер не успел за рывком Балотелли.
Форвард «Манчестер Сити» пробил головой с настолько близкого расстояния, что у Нойера не было даже тени надежды среагировать на этот удар.
фото, видео: zczuba.pl, youtube.com
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