Евро-2012: в первом тайме Италия громит непобедимый бундестим

{1-} Первый тайм полуфинала Евро-2012 в Варшаве принес настоящую сенсацию: сборная Италии смогла забить два безответных мяча непобедимой команде Лева.

Отметим, что итальянцы после тяжелейшего матча с Англией получили всего три дня отдыха. Германия, которая не имела проблем с греками, отдыхала на два дня больше.

Команды вышли на поле в таких составах:

Германия: Нойер, Хуммельс, Бадштубер, Лам (капитан), Боатенг, Хедира, Швайнштайгер, Эзил, Кроос, Подольски, Гомес

Тренер: Иоахим Лев

Италия: Буффон (к), Кьеллини, Бальцаретти, Бардзальи, Бонуччи, Маркизио, Де Росси, Монтоливо, Пирло, Балотелли, Кассано

Тренер: Чезаре Пранделли

Итальянцы сделали весомую заявку на выход в финал на 20-й минуте, когда Марио Балотелли вколотил мяч в ворота Мануэля Нойера: Боатенг и Хуммельс упустили Кассано на правом фланге обороны возле своей штрафной, а затем Хольгер Бадштубер не успел за рывком Балотелли.

Форвард «Манчестер Сити» пробил головой с настолько близкого расстояния, что у Нойера не было даже тени надежды среагировать на этот удар.

Второй удар Балотелли нанес немцам на 36-й минуте: диагональная передача Монтоливо от центральной линии застала врасплох оборону сборной Германии, которая застряла на чужой половине поля после углового.

Балотелли спокойно принял мяч, продвинулся в штрафную и, не дожидаясь, пока его настигнет Лам, нанес пушечный удар в ближнюю «девятку».

Напомним, сегодняшний матч - второй полуфинал Евро-2012. Победителя этого противостояния ожидает дуэль в Киеве - 1 июля на НСК "Олимпийский" пройдет финал чемпионата Европы.

Соперников дожидается "Красная Фурия" - сборная Испании, которая 27 июня одолела в серии пенальти сборную Португалии.

фото, видео: zczuba.pl , youtube.com

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