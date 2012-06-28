Евро-2012: Германия отыграла один мяч на последних минутах - с пенальти

{1-} Сборная Германии отквитала один гол в полуфинале Евро-2012 с итальянцами - на второй добавленной минуте с пенальти отличился Месут Эзил.

Один мяч Германия отквитала «благодаря» арбитру – Стефан Ланнуа назначил пенальти за игру рукой Федерико Бальцаретти. Вратарь итальянцев угадал направление удара, однако удар Эзила был настолько силен, что Буффон не мог ничего поделать.

В последние минуты матча Германия так и не смогла предоставить убедительных козырей и вылетела с турнира.

Команды играли в таких составах:

Германия: Нойер, Хуммельс, Бадштубер, Лам (капитан), Боатенг (Мюллер,71), Хедира, Швайнштайгер, Эзил, Кроос, Подольски (Ройс, 46), Гомес (Клозе, 46)

Тренер: Иоахим Лев

Италия: Буффон (к), Кьеллини, Бальцаретти, Бардзальи, Бонуччи, Маркизио, Де Росси, Монтоливо (Мотта, 64), Пирло, Балотелли (Ди Натале, 70), Кассано (Диаманти, 58)

Тренер: Чезаре Пранделли

Предупреждения: Хуммельс - Балотелли, Мотта, Де Росси, Бонуччи

Голы: Эзил 90+4,- Балотелли 20, 36

В финале 1 июля на НСК "Олимпийский" в Киеве встретятся сборные Испании и Италии.

27 июня первым финалистом стала команда Испании: "Красная Фурия" в серии пенальти одолела сборную Португалии.

видео: youtube.com

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