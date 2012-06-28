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Вторым финалистом Евро-2012 стала команда Италии. Команда Чезаре Пранделли, не оставив ни малейших шансов сборной Германии, уверенно вышла в финал, где 1 июля встретиться с Испанией.

Полуфинальный матч стал последним для Польши на чемпионате и проходил на стадионе имени Казимежа Гурски.

Германия - Италия 1- 2

Команды играли в таких составах:

Германия: Нойер, Хуммельс, Бадштубер, Лам (капитан), Боатенг (Мюллер,71), Хедира, Швайнштайгер, Эзил, Кроос, Подольски (Ройс, 46), Гомес (Клозе, 46)

Тренер: Иоахим Лев

Италия: Буффон (к), Кьеллини, Бальцаретти, Бардзальи, Бонуччи, Маркизио, Де Росси, Монтоливо (Мотта, 64), Пирло, Балотелли (Ди Натале, 70), Кассано (Диаманти, 58)

Тренер: Чезаре Пранделли

Предупреждения: Хуммельс - Балотелли, Мотта, Де Росси, Бонуччи

Голы: Эзил, 90+2 - Балотелли, 20,36

Первую заявку на выход в финал итальянцы сделали на 20-й минуте, когда Марио Балотелли вколотил мяч в ворота Мануэля Нойера: Боатенг и Хуммельс упустили Кассано на правом фланге обороны возле своей штрафной, а затем Хольгер Бадштубер не успел за рывком Балотелли.

Форвард «Манчестер Сити» пробил головой с настолько близкого расстояния, что у Нойера не было даже тени надежды среагировать на этот удар.

Дубль Балотелли оформил на 36-й минуте: диагональная передача Монтоливо от центральной линии застала врасплох оборону сборной Германии, которая застряла на чужой половине поля после углового.Балотелли спокойно принял мяч, продвинулся в штрафную и, не дожидаясь, пока его настигнет Лам, нанес пушечный удар в ближнюю «девятку».

Один мяч Германия отквитала «благодаря» арбитру – Стефан Ланнуа назначил пенальти за игру рукой Федерико Бальцаретти. Вратарь итальянцев угадал направление удара, однако удар Эзила был настолько силен, что Буффон не смог его достать.

Отметим, что второй полуфинал Евро-2012 стал последним на территории Польши.

1 июля на НСК "Олимпийский" финал между сборными Испании и Италии.

27 июня первым финалистом стали испанцы: "Красная Фурия" в серии пенальти одолела сборную Португалии.

фото, видео: youtube.com

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