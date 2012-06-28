Кабмин выделит деньги пострадавшим от обвала дома в Луцке

{1-} Из резервного фонда госбюджета выделят средства для проведения аварийно-ремонтных работ по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, которая произошла 10 июня 2012 года в Луцке. Соответствующее распоряжение, разработанное Министерством экономического развития и торговли, принято на заседании Кабинета министров Украины, сообщает сайт Кабмина.

Принятие распоряжения даст возможность провести работы по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, по предотвращению разрушения и обрушивания строительных конструкций жилого дома по ул. Ривненской, 109, в г. Луцке, и избежать непредсказуемых последствий и человеческих жертв,

В то же время, сумма, которую предусмотрено выделить, в сообщении не обнародовалась.

Напомним, в г. Луцке 10 июня 2012 года по ул. Ривненской, 109, в пятиэтажном жилом доме произошло внезапное разрушение несущих конструкций между первым и вторым подъездами. В результате этой чрезвычайной ситуации 2 человека погибли, один госпитализирован в городскую клиническую больницу Луцка, 54 людям оказана неотложная медицинская и психологическая помощь. Пострадавшие получили травмы и заболевания, которые привели к временной потере их работоспособности. Жители отселены в гостиницу, им оказана материальная помощь за счет средств местных бюджетов (988 тыс. грн).

фото: МЧС

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