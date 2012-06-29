Англия выбрала гимн Олимпиады-2012

{1-} По задумке оргкомитета соревнований, композиция «Survival» группы Muse будет звучать во время выхода участников турнира и вручения медалей.

Новый сингл британской группы Muse станет официальным гимном летних Олимпийских игр в Лондоне, которые стартуют 27 июля. Композиция под названием «Survival» была выбрана в качестве главной музыкальной темы Игр-2012 Олимпийским комитетом, сообщает Лента.ру.

По задумке оргкомитета соревнований, «Survival» будет звучать во время выхода участников турнира на спортивные площадки и вручения медалей. Кроме того, новую работу Muse можно будет услышать во время эфиров программ, освещающих олимпийские события.

Группа отметила, что песня «Survival» создавалась с мыслью об Олимпиаде. Композиция посвящена настрою на победу. Как подчеркнули участники Muse, они польщены и горды тем, что им предоставился шанс стать авторами музыкального сопровождения к олимпийским мероприятиям.

Новый студийный альбом Muse должен выйти в сентябре 2012 года. Трек-лист пластинки пока не оглашен. Диск станет шестым в дискографии группы. Предыдущая студийная пластинка Muse - «The Resistance» — вышла в 2009 году и заняла первое место в британском чарте.

Олимпийские игры в Лондоне стартуют 27 июля. На церемонии открытия Игр среди прочих выступит Пол Маккартни.

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