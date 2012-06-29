Пламя в Ялтинском заповеднике стекает с гор, как лава

В урочище Уч-Кош в районе Ялтинского заповедника пламя стекает с горы, словно лава. Распространению пламени способствует жара и шквальный ветер.

К тушению пожара присоединились еще один вертолет и два самолета из Нежина. Ранее, первые два дня, с огнем боролся один вертолет. Укротить огонь там пытаются уже третьи сутки. Нежинская авиация сбросила уже 300 тонн воды, передает ТСН.

{1-}

За минувшую ночь площадь пожара увеличилась до 8 гектаров. Чтобы не рисковать жизнью людей, с наступлением темноты активное тушение приостанавливают.



Бойцы внутренних войск и матросы береговой обороны вручную подгребают ветки и хвою, чтобы огонь не распространялся дальше. Однако, погашенные участка вспыхивают снова. Пожарные утверждают, что пока им удается удерживать пожар по периметру. А сверхзадача сейчас - не дать огню добраться до газопровода, который проходит в горах.



Но руководитель управления оперативного реагирования ГУ МЧС в Крыму Юрий Журавлев уверяет, что газопроводу ничего не угрожает. Ущерб, нанесенный пожаром заповедному лесу, подсчитают только после окончательной победы над пламенем. Лесники радуются по меньшей мере тому, что огонь не перекинулся на верхушки деревьев - ни одно дерево, кроме пораженного молнией, не пострадало. Однако нет никаких гарантий, что пламя не перекинется на деревья.



В горах до сих пор порывы ветра достигают 30 метров в секунду и очень жарко. Любая искра грозит новыми возгораниями.



Напомним, пожар произошел 26 июня. По информации заповедника, молния попала в дерево, оно загорелось, и огонь распространился на лесную подстилку. К утру 27 июня горели 2 га, к вечеру площадь пожара составила 3 га, при этом новых очагов возгорания не было. До утра 28 июня сильный ветер разнес огонь на площадь 8 га.

Видео ТСН

Фото: crimea.mns.gov.ua

Новости по теме:

Площадь пожара под Ялтой увеличилась до 8 га

Ураганный ветер разносит пожар в Ялтинском заповеднике

Пожар под Ялтой: дорога на Ай-Петри закрыта, Массандру покидают люди

В Крыму горит Ялтинский заповедник