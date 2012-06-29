Испанские футболисты не поняли, что делать с караваем

Второй полуфинальный матч Германия - Италия испанские футболисты смотрели в Киеве, куда прилетели из Донецка после обеда в четверг, 28 июня.
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В аэропорту их торжественно встречали девушки в национальных костюмах и с украинским караваем в руках. Однако обычая испанцы не поняли. Один из тренеров незаметно взял каравай и положил его в автобус, сообщает ТСН.
Примечательно, что защитник Херард Пике прилетел без своей девушки, поп-звезды Шакиры, которая приехала в Донецк поддержать любимого.
Из аэропорта испанскую сборную отвезли в один из самых дорогих столичных отелей. Но там футболисты не отдыхали, а сразу поехали осматривать столицу Украины. Почти никто из них не переоделся, так что футбольные звезды не остались незамеченными в своей яркой форме.
Фото: УНИАН
Видео ТСН
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