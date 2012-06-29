Пранделли: праздновать некогда

Главный тренер сборной Италии Чезаре Пранделли гордится своими подопечными. Об этом он заявил после полуфинального матча Евро-2012, в котором Италия обыграла Германию.
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"Я горжусь командой, этими игроками. Речь не обо мне. Я рад за ребят. Но некогда праздновать — надо готовиться к следующей игре, которая будет самой важной на турнире.
Когда мечтаешь, надо мечтать о большем. Мечта только начинает сбываться", - отметил наставник.
Напомним, что итальянцы победили Бундестим со счетом 2:1 и вышли в финал Евротурнира.
фото: uefa.com
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