Товарный чек может защитить от неприятных неожиданностей

{1-}Расчетный документ, установленной формы и содержания (кассовый чек, товарный чек, расчетная квитанция, проездной документ и т.п.) может защитить украинцев от неприятных неожиданностей.

Об этом рассказали в Государственной налоговой службе г. Севастополя, пишет UBR.

Расчетный документ может быть напечатан (в случаях, предусмотренных законом Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг") или заполнен вручную.

Чеки, накладные и другие письменные документы, которые удостоверяют передачу права собственности на товары (услуги) от продавца к покупателю, должны выдаваться покупателю таких товаров (услуг) по его требованию.

Стоит отметить, что форма и содержание товарного чека на настоящее время законодательно не определены.

Таким образом, продавцы, применяющие кассовые аппараты обязаны выдать фискальный кассовый чек. Те же, кому законодательство позволяет работать без кассового аппарата, могут выдавать товарные чеки произвольной формы по требованию покупателя.

Однако, несмотря на произвольность формы товарного чека, для того, чтобы он считался расчетным документом, он должен соответствовать определенным требованиям. В таком чеке обязательно должны быть указаны: фамилия, имя, отчество предпринимателя, адрес, количество приобретенных товаров, их стоимость, стоимость единицы измерения товаров, наименования товаров, общая стоимость приобретенных товаров, дат (день, месяц, год) проведения расчетной операции, подпись лица, которое осуществило расчет.

Как подчеркивают налоговики, "требуя расчетный документ, вы сможете избежать конфликтной ситуации в магазине и в сфере услуг, когда вашими основными доводами являются только ваши эмоции. Вы закладываете основу своих отношений с продавцом или подрядчиком, опираясь на закон, который является основным критерием решения всех судебных споров", - отметили в налоговой.

фото:vitma-s.ru

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