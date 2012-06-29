Бык-осеменитель забил насмерть хозяина, который хотел отправить его на бойню

На Волыни в селе Обухов огромный бык забил до смерти своего хозяина, сообщает ТСН.

Из-за агрессивности характера животного на днях мужчина собирался отправить быка на бойню, но не успел.

Трагедия произошла на пастбище. Соседи говорят, что им все еще жутко от того, что видели. "Бык там что-то подкидывал. Ну мы как-то сразу не заметили. Степан был худенький, если бы это был большой человек, то было бы видно, а потом бык стал его лизать. И мы уже поняли, что произошло, когда подошли ближе", - рассказала очевидец происшествия Лариса Гавриш.

Соседка погибшего Мария Слупко добавила: "Делал с ним, что хотел. Одежда была полностью порвана, только пояс держался. Было сломано все, так жена рассказывала", - сказала женщина.

По рассказам односельчан, что зоотехники Харчук, в семье которых произошла трагедия, быков-осеменителей держали не один год. Хозяин всегда треножил быка и сам водил на пастбище. О злом нраве 600-килограммового животного знало все село. За два дня до трагедии бык поднимал на рога и сына хозяина. Соседи в один голос советовать избавиться от агрессивного животного. Но хозяин, как рассказали соседи, говорил: "Ай - еще немножко. Знаете, то же то копейка".

По словам специалистов- животноводов, быков-осеменителей в частных подворьях держать опасно. "Бугай-осеменитель - это, как бомба на 4 ногах. Тем более, если он без палки и без носового кольца. Человек не в состоянии сдержать его", - рассказал заместитель руководителя Областного управления агнропромислового комплекса Юрий Юрченко.

Видео: tsn.ua

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