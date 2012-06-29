Пожар в Ялтинском заповеднике удалось ликвидировать

{1-}Тление лесной подстилки, которое возникло в с.Советское на территории Гурзуфского лесничества, ликвидировано, сообщает пресс-служба МЧС.

Как сообщили в МЧС, к работам привлечены 624 человека и 68 единиц техники, в том числе от МЧС - 348 человек, 45 единиц техники, Минобороны - 117 челеловек и 4 единицы техники, Лесхоза АР Крым - 151 челеловек и 11 единиц техники, коммунальных служб г.Ялты - 8 человек и 8 единиц техники.

Напомним, 26 июня в 18.00 вблизи Ялты в районе ущелья "Уч-Кош" Ялтинского горно-лесного природного заповедника произошло возгорание лесной подстилки и кустарника на площади 0,2 га, поднялся сильный ветер. Через час огонь распространился на площади 0,7 га.

К утру 27 июня площадь пожара увеличилась до 2 га, к вечеру – до 3 га.

28 июня, площадь пожара в лесном массиве на территории заповедника увеличилась до 8 га.

Фото: crimea.mns.gov.ua

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