В США при столкновении четырех автобусов пострадали почти 40 детей

{1-}В США в результате столкновения четырех автобусов более 40 человек, среди которых 39 воспитанников детского спортивного лагеря, получили различные травмы,

Об этом заявили в местной полиции, пишет РИА Новости со ссылкой на Ассошиэйтед Пресс

По словам полицейского Кристофера Кея, всего в четырех автобусах находилось более 100 детей в возрасте 9-10 лет. В основном юные спортсмены получили несильные порезы и ушибы. Часть пострадавших детей и двое взрослых из числа сопровождающих были госпитализированы для детального медицинского обследования.

Полицейский также рассказал, что в четверг два автобуса, в которых дети из спортивного лагеря Линденмер ехали в парк развлечений Six Flags Great Adventure, столкнулись в районе городка Парсиппани (Parsippany). Затем в виновников ДТП въехали еще два автобуса из этой же колонны.

Причины аварии устанавливаются.

Напомним, в мае в американском штате Джорджия произошло ДТП с участием шесть школьных автобусов, 65 человек получили травмы. Все пострадавшие были госпитализированы сразу после ДТП, однако вскоре большинство из них были выписаны.

Фото: parenting4tomorrow.blogspot.com

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