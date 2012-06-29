Наводнение в Индии: около 20 погибших, сотни тысяч пострадавших

{1-}В индийском штате Ассам около миллиона человек покинули свои дома из-за наводнения.
Это самое сильное наводнение за последние восемь лет.
В СМИ появляется различная информация о жертвах стихии. Так по данным ИТАР-ТАСС погибли 18 человек. Более 2,5 тыс. жителей застряли на юге региона, который из-за дождей оказался отрезанным от остальной части страны.
В свою очередь ВВС сообщает, что жертвами проливных дождей, стали по меньшей мере 27 человек. 21 из 27 районов штата затоплены паводковыми водами.
Проливные дожди на северо-востоке Индии идут уже в течение двух недель.
По словам министра сельского хозяйства штата Ассам Ниламони Сен Деки. Нынешнее наводнение в штате стало самым масштабным с 1998 года.
Стихия в общей сложности затронула 70 тыс гектаров пахотных земель и более 1,7 тыс. деревень. "Районные администрации открыли 154 палаточных лагеря для пострадавших от наводнения, - отметил он. - Временным убежищем пришлось воспользоваться 200 тыс.человек – сказал министр.
Среди округов сильнее всего пострадали Сонитпут, Лакхимпур, Дхемаджи, Хорхат, Сивсагар, Камруп, Нагаон и Барпета".
Спасательные службы пытаются восстановить транспортное сообщение между населенными пунктами. Пострадавшим жителям предоставляют воду, еду и медикаменты.
Как ранее писал Главред, 6 мая в результате наводнений в Непале погибли около 60 человек.
Наводнения, произошедшие в районе горного массива Аннапурна, привели к гибели 15 человек. Еще 43 человека числятся пропавшими без вести, однако местные спасатели утверждают, что шансы найти выживших близки к нулю.
фото: presstv.ir
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