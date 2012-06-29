Милиционерам-садистам, которые пытали людей током, дали условно

{1-}В Одессе пятеро бывших милиционеров приговорены к условному сроку наказания, за то, что довели до больничной койки 2-х человек. В райотделе в течение 5 часов милиционеры-мучители избивали мужчин ногами, кулаками, а потом и резиновыми дубинками. Когда это не помогло, начали пытать током.
Все обвиняемые избежали тюрьмы - с условием, что в течение 3-х лет не совершат новых преступлений, сообщает ТСН.
Из пострадавших правоохранители выбивали признания в краже запчастей от экскаватора - один из милиционеров был другом предпринимателя, у которого украли имущество.
Один из пострадавших Евгений Осипов признался: "Голову сжали - и все. А когда с головы сняли и повесили к половому органу - я потерял сознание".
Другой пострадавший Александр Славихин добавил: "Мне сказали, что могут трое суток продержать до выяснения обстоятельств. Я за три дня сомневаюсь, что выжил бы", - сказал мужчина.
Допросы милиционеры прекратили, только когда жертвы потеряли сознание. Обоих сразу забрали в больницу. Там диагностировали сотрясение мозга, многочисленные ушибы и раны.
"Было видно, что их пытали электрическим током", - вспоминает главный врач Ивановской ЦРБ Леонид Колесник.
За зверское избиение людей милиционерам, которых сразу же уволили из органов. Им грозило до 8 лет заключения. Однако суд вынес преступникам лишь условный срок. В прокуратуре таким вердиктом удивлены, и уже готовят апелляцию.
Начальник управления поддержки гособвинения прокуратуры Одесской области Юрий Шарин считает: "Действия подсудимых были квалифицированы правильно, но наказание, учитывая обстоятельства дела, по нашему мнению, является мягким", - прокомментировал он вердикт.
Однако в прокуратуре не исключают, что Апелляционный суд может поддержать решение районного. Ведь бывшие милиционеры компенсировали своим жертвам расходы на лечение и моральный ущерб.
Напомним, 26 июня в Донецке три девушки обвинили в пытках милиционеров, которые угрожали их изнасиловать и требовали признаться в несуществующем преступлении.
фото: iskra-news.info
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