Милиционерам-садистам, которые пытали людей током, дали условно

{1-}В Одессе пятеро бывших милиционеров приговорены к условному сроку наказания, за то, что довели до больничной койки 2-х человек. В райотделе в течение 5 часов милиционеры-мучители избивали мужчин ногами, кулаками, а потом и резиновыми дубинками. Когда это не помогло, начали пытать током.

Все обвиняемые избежали тюрьмы - с условием, что в течение 3-х лет не совершат новых преступлений, сообщает ТСН.

Из пострадавших правоохранители выбивали признания в краже запчастей от экскаватора - один из милиционеров был другом предпринимателя, у которого украли имущество.

Один из пострадавших Евгений Осипов признался: "Голову сжали - и все. А когда с головы сняли и повесили к половому органу - я потерял сознание".

Другой пострадавший Александр Славихин добавил: "Мне сказали, что могут трое суток продержать до выяснения обстоятельств. Я за три дня сомневаюсь, что выжил бы", - сказал мужчина.

Допросы милиционеры прекратили, только когда жертвы потеряли сознание. Обоих сразу забрали в больницу. Там диагностировали сотрясение мозга, многочисленные ушибы и раны.

"Было видно, что их пытали электрическим током", - вспоминает главный врач Ивановской ЦРБ Леонид Колесник.

За зверское избиение людей милиционерам, которых сразу же уволили из органов. Им грозило до 8 лет заключения. Однако суд вынес преступникам лишь условный срок. В прокуратуре таким вердиктом удивлены, и уже готовят апелляцию.

Начальник управления поддержки гособвинения прокуратуры Одесской области Юрий Шарин считает: "Действия подсудимых были квалифицированы правильно, но наказание, учитывая обстоятельства дела, по нашему мнению, является мягким", - прокомментировал он вердикт.

Однако в прокуратуре не исключают, что Апелляционный суд может поддержать решение районного. Ведь бывшие милиционеры компенсировали своим жертвам расходы на лечение и моральный ущерб.

Напомним, 26 июня в Донецке три девушки обвинили в пытках милиционеров, которые угрожали их изнасиловать и требовали признаться в несуществующем преступлении.

фото: iskra-news.info

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