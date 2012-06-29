Ученые обнаружили на Титане подземный океан

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Ученые с помощью автоматической межпланетной станции НАСА "Кассини" обнаружили доказательства существования на крупнейшем спутнике Сатурна - Титане - подземного океана.

Изучив данные, собранные зондом с 2004 по 2011 год в ходе шести пролетов над Титаном, исследователи пришли к выводу, что океан находится на глубине 100 километров под ледяной поверхностью планеты. Помимо Титана подземные океаны могут быть также на спутнике Юпитера Европе и меньшем спутнике Сатурна Энцеладе, пишет ИТАР-ТАСС.

"Океан, находящийся под поверхностью Титана, вероятнее всего, полностью состоит из воды или из воды, смешанной с относительно небольшим количеством солей", — отмечает ведущий автор исследования, ученый из итальянского университета "Ла Сапиенца" Лучиано Есса. Однако наличие под коркой Титана воды не обязательно является свидетельством присутствия жизни на этой планете.

Кстати, не так давно учёные сообщили еще об одном открытии, связанном с Титаном. Изучив снимки, поступившие с борта "Кассини", они обнаружили у экватора планеты метановое озеро. Ранее считалось, что озера сосредоточены исключительно в приполярных областях этого небесного тела.

Титан является одним из немногих тел в Солнечной системе, обладающих плотной атмосферой. Однако, в отличие от Земли, она состоит преимущественно из метана и азота. Учёные уделяют большое внимание исследованию этого спутника, полагая, что наличие метана может служить признаком существования там жизни.

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Зонд "Кассини" был выведен в космос в 1997 году и достиг Сатурна в 2004 году. Первоначально предполагалось, что станция завершит миссию в 2008 году. Однако сроки экспедиции продлевались дважды — сначала на 27 месяцев, потом до 2017 года.

фото: nasa.gov

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