Голая FEMENистка пыталась отключить главный экран фан-зоны в Киеве

Активистка женского движения FEMEN вчера во время трансляции полуфинального матча между сборными Германии и Италии предприняла попытку отключить главный экран фан-зоны Евро-2012 Киева. Об этом сообщили в пресс-службе движения.
Топлес-активистка забралась на десятиметровый экран приковала себя к конструкции наручниками.
Напомним, утром 24 июня активистки движения FEMEN, обманув охрану НСК «Олимпийский», захватили северные ворота стадиона. Три активистки забрались на турникетную систему и развернули плакаты "FUCK EURO 2012". Целью акции было препятствовать проведению матчей Евро-2012.
Как ранее писал Главред, FEMENистки обвиняют организаторов чемпионата в пропаганде «секс-индустрии, алкоголизма и дебилизации болельщиков».
Фото: femen.livejournal.com
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