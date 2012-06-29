Голая FEMENистка пыталась отключить главный экран фан-зоны в Киеве

Активистка женского движения FEMEN вчера во время трансляции полуфинального матча между сборными Германии и Италии предприняла попытку отключить главный экран фан-зоны Евро-2012 Киева. Об этом сообщили в пресс-службе движения.

Топлес-активистка забралась на десятиметровый экран приковала себя к конструкции наручниками.

Напомним, утром 24 июня активистки движения FEMEN, обманув охрану НСК «Олимпийский», захватили северные ворота стадиона. Три активистки забрались на турникетную систему и развернули плакаты "FUCK EURO 2012". Целью акции было препятствовать проведению матчей Евро-2012.

Как ранее писал Главред, FEMENистки обвиняют организаторов чемпионата в пропаганде «секс-индустрии, алкоголизма и дебилизации болельщиков».

Фото: femen.livejournal.com

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