В США создали новое оружие будущего - "молниемет"

Специалисты Центра исследований, развития и проектирования вооружений армии США на военной базе Пикатини в штате Нью-Джерси ведут разработки очередного экземпляра оружия будущего - электролазера, который условно можно назвать "молниеметом", который сможет на расстоянии уничтожать вражеские цели.

Технология Laser-Induced Plasma Channel (LIPC) может использоваться для уничтожения автомобильной техники или, к примеру, взрывных устройств. Принцип работы "молниемета" похож на сверкание молнии в природе, сообщает Newsru.

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Во время грозы молния образуется там, где больше разница электрических потенциалов, и она идет по пути наименьшего сопротивления. Разница лишь в том, что в случае с новым оружием такой путь для нее создается искусственно.

В основе работы электролазера лежит использование лазерного луча для создания электропроводящего плазменного канала. Лазер излучает в воздух лазерный луч, который вызывает быстрый нагрев и ионизацию воздуха на предполагаемом пути следования будущей молнии, превращая газы, входящие в состав воздуха, в плазму. Плазма, в свою очередь, формирует электропроводящий плазменный канал. Спустя долю секунды по нему посылается мощный электрический заряд, который и поражает цель

Как сообщает пресс-служба Армии США, в создании "молниемета" используется лазер сверхкоротких импульсов средних энергий. "Продолжительность импульса составляет всего две триллионные секунды, но в этот момент вырабатывается энергии больше, чем требуется целому городу", - поясняет ведущий специалист проекта Джордж Фишер.

Несмотря на кажущуюся простоту работы электролазера, перед разработчиками стоит еще множество задач, которые придется решить, прежде чем "молниемет" поступит на вооружение американской армии. Так, по словам исследователей, пока не решена до конца проблема фокусировки лазера. "Если он фокусируется в воздухе, то поток может направиться не на цель, а на составные части лазера", - говорят участники проекта.

Также предстоит адаптировать устройство с тем, чтобы его можно было использовать в реальных условиях.

Как сообщалось ранее,"молниемет" - далеко не единственное "оружие будущего", над которым в настоящее время ведут работу американские военные. Так, уже идут испытания "рельсотронов" - пушек, стреляющих за счет электромагнитного импульса, без использования взрывчатых веществ.

Еще один интересный проект - "лучевая пушка". Это вид так называемого нелетального оружия, предназначенного для противодействию противнику без нанесения ему серьезного вреда. Такая пушка бьет человека невидимым тепловым лучом. В этот момент цель - человек - чувствуют сильное жжение и пытается скрыться из зоны действия пушки. Это оружие предполагается использовать, скорее, не в военных действиях, а, например, для разгона массовых беспорядков.

фото: army.mil; Видео: youtube.com

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