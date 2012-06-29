В Украине будет облачно и тепло

{1-}29 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +11...+13 градусов, днем +22...+24 градуса, сообщает Гидрометцентр.

На западе Украины переменная облачность, без существенных осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, днем +20...+25 градусов. В Карпатах без существенных осадков, температура ночью +8...+13 градусов, днем +12...+17 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, днем +21...+26 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +10...+15 градусов, днем +22...+27 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +11...+16, днем +22...+27 градусов.

На юге Украины переменная облачность, ночью без существенных осадков, днем местами кратковременный дождь, днем местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +14...+20 градусов, днем +22...+27 градусов.

В Крыму переменная облачность, ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь, местами грозы, ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью +14...+20 градусов, днем +22...+27 градусов. В Ялте ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Температура ночью +18...+20 градусов, днем +24...+26 градусов.

28 июня температура воды составляла в Черном море +19...+24 градуса, возле Евпатории +15 градусов, в Азовском море +23...+25 градусов, в Днепре возле Киева +22 градуса.

фото:kievskaya.com.ua

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