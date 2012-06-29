Алиев покинет «Динамо» и уедет из Украины

{1-} Полузащитник киевского «Динамо» Александр Алиев действительно покинет команду, а также – страну. Об этом сам футболист заявил журналистам.

«Скажу только, что возвращался из «Локомотива», где у меня было все хорошо, именно в «Динамо» — хотел в Украине играть за этот клуб. И теперь, если куда-то переходить, то в команду из другой страны... В Украине не останусь», – сказал он в интервью dynamo.kiev.



Алиев отметил, что узнал из Интернета о решении клуба выставить его на на трансфер. «По моему мнению, такого отношения я не заслужил. По игровым аспектам в том числе», – подчеркнул он.

Ранее появилась информация о том, что Александру Алиеву рекомендовано искать новый клуб. Футболист выставлен на трансфер и даже не полетел на подготовительный сбор вместе с командой.

Напомним, в марте 2011 года Алиев вернулся в «Динамо» из московского «Локомотива». С того времени за столичный клуб полузащитник сыграл 35 матчей, в которых забил 7 мячей.

Фото: podrobnosti.ua

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