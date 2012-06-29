Обама объявил Колорадо зоной бедствия

Президент США Барак Обама объявил Колорадо зоной стихийного бедствия, что позволит этому штату воспользоваться средствами федеральной казны для того, чтобы справиться с бушующими лесными пожарами, пишет ВВС.

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Такое заявление Обама сделал в канун запланированного визита в пострадавшие районы, где тысячи людей вынуждены покинуть свои дома, а многие потеряли кров.

По данным полиции, один человек погиб в городе Колорадо-Спрингс.

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Как сообщают местные власти, погодные условия несколько улучшились, что позволяет контролировать распространение огня, однако на полное тушение лесных пожаров может уйти не одна неделя.

Как сообщал ранее Главред, в США из-за лесных пожаров в штате Колорадо началась массовая эвакуация жителей. Огонь охватил территорию площадью около 14 тысяч акров (5600 гектаров). Власти порекомендовали покинуть свои дома примерно двум тысячам человек.

Глава пожарного управления Колорадо-Спрингс Ричард Браун назвал этот пожар "огненной бурей эпических масштабов".

фото:mercurynews.com

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