{1-}К жертве николаевского садиста Саше Поповой возвращается зрение.

Об сообщила мать пострадавшей девушки Алла Гудзь, пишет УНН.

"Раньше у Саши был рассеянный взгляд, а в последнее время она стала фокусировать взгляд на отдельных предметах и собеседниках", - сказала Гудзь.

"Сейчас Саша рисует карандашами, узнает окружающих. Особенно ей приятно общаться со своими подругами, которые посещают ее в больнице", - говорит мать.

Кроме того, по словам матери, Саше нужно проводить операцию на лице, поскольку из-за избиения ее челюсти деформированы.

"Это очень мешает ей говорить и нормально пережевывать пищу", - сказала Гудзь.

Во время избиения у девушки также были серьезно повреждены легкие, которые уже зажили. Как рассказала мать, Саша уже может самостоятельно, без посторонней помощи, дышит.

Напомним, Сашу Попову в ночь на 10 марта этого года побил 22-летний николаевский парень Александр Косинов, которому предъявлены обвинения по п.7 ч.2 ст.115 (покушение на умышленное убийство из хулиганских побуждений) и ч.1 ст.185 (тайное хищение чужого имущества) Уголовного кодекса Украины. Подсудимый юноша частично признает свою вину и говорит, что не хотел убивать девушку.

Между тем, 19-летняя Саша Попова продолжает постепенно восстанавливаться. Онаже уже гуляет на свежем воздухе.

Фото: novosti-n.mk.ua

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