На Николаевщине пьяный киевлянин обматерил и покусал ГАИшников

{1-}На Николаевщине 36-летний киевлянин с явными признаками алкогольного опьянения не захотел выполнить требования ГАИшников. Когда инспекторы ГАИ подали знак об остановке транспортного средства "Форд Фокус", водитель продолжил движение, при этом увеличил скорость. Однако автоинспекторам все же удалось остановить машину.

В отношении нарушителя правил ДТП были составлены административные протоколы. Водитель очень возмутился и начал высказываться в адрес инспекторов ДПС нецензурной бранью, дергал за форменную одежду, а потом сел в машину и снова попытался убежать. Когда правоохранители пытались вытащить нарушителя из машины, тот зажал дверью руку работнику милиции и укусил его, пишут Novosti-N.

Правонарушителя инспекторы ДПС позже доставили в Березанский РО УМВД Украины в Николаевской области.

Кроме того, водитель не имел при себе регистрационные документы на транспортное средство и удостоверение водителя.

Инспектор предложили водителю установить факт опьянения с помощью алкотестера "Драгер" или в медицинском учреждении, на что 36-летний водитель в присутствии свидетелей категорически отказался.

фото: pentagon.in.ua

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