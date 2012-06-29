Четверо иностранцев пострадали в ДТП на Днепропетровщине

28 июня, на Днепропетровщине, на 224 километре автодороги Знаменка-Луганск-Изварино в ДТП пострадали четверо граждан Таджикистана, сообщает пресс-служба ГАИ области.

Водитель автомобиля Renault Scenic заснул за рулем и наехал на припаркованный Volkswagen LT 35/



В результате аварии пострадали водитель и трое пассажиров автомобиля Renault, которые оказались гражданами Таджикистана.



Пострадавших госпитализировали. Ведется следствие.

Ранее Главред также сообщал, что 23 июня на Днепропетровщине на маршрутку упало дерево. Пострадали девять человек.

«23 июня диспетчером Широковского райотдела УМЧС в области была получена информация, что в результате непогоды (сильный ветер, гроза) упали три дерева, одно из которых - на маршрутное такси, следовавшее по маршруту АС «Ингулец - площадь Освобождения город Кривой Рог» через пгт Широкое», - сообщает пресс-служба МЧС.

Фото: sai.gov.ua

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