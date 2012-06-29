Внебрачный сын Лукашенко Коля постоянно ходит с пистолетом

Сын президента Беларуси Александра Лукашенко Коля постоянно ходит с пистолетом.
Этот факт обнаружили венесуэльские блогеры, увеличив фото встречи Александра Лукашенко с Уго Чавесом, сообщает Хартия97.
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Золотой пистолет малолетнему сыну Лукашенко несколько лет назад подарил президент России Дмитрий Медведев. Как сообщает СМИ, отпрыск Лукашенко с ним не расстается и постоянно носит оружие в кобуре на поясе.
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Насколько нормально, что семилетий ребенок имеет боевое оружие – даже не обсуждается. Лукашенко давно берет сына на все мероприятия с собой: на заседания Совмина, военные сборы и в зарубежные визиты.
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Ребенок ходит с наушником и постоянно кем-то контролируется.
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Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко во время встречи с Уго Чавесом в Венесуэле назвал своим приемником младшего сына Николая.
«Некоторые начали сомневаться в серьезных перспективах сотрудничества Беларуси и Венесуэлы, здесь находится мой сын Николай, и это говорит о том, что мы всерьез и надолго заложили основы сотрудничества, и есть кому перенять эстафету лет через 20-25», – сказал Лукашенко.
Фото: elbrollo.com
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