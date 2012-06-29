Лидер сборной Италии: мы ещё ничего не добились

{1-} Полузащитник сборной Италии Андреа Пирло после полуфинального матча против Германии заявил что, пока его команда не достигла желаемого результата, и что итальянцы рассчитывают на победу в финале Евро-2012 над Испанией.

«Я всегда старался играть наилучшим образом в матчах за сборную, старался работать на благо команды.

После победы на Чемпионате мира у нас были некоторые проблемы, и мы не могли добиться ощутимого успеха. Теперь мы вышли в финал, и хотим взять трофей.

Мы еще ничего не добились. Да, вышли в финал, но пока не победили в нем. А нам нужна победа. В противном случае это будет похоже на то, как если бы мы приехали в Рим, но не увидели Папу Римского.

В игре с Испанией мы должны показать тот же настрой, ту же решимость и самоотверженность, что и в матчах с Англией и Германией», – цитирует Пирло Football Italia, передаёт

Напомним, сборная Италии красиво, уверенно и безапелляционно обыграла Германию в последнем матче Евро-2012 на территории Польши.

Национальный стадион в Варшаве, которому перед матчем Евро-2012 между Германией и Италией было присвоено имя легенды польского футбола Казимежа Гурски, феерично попрощался с чемпионатом.

28 июля вторым финалистом Евро-2012 стала Италия: команда Чезаре Пранделли не оставила никаких шансов сборной Германии и уверенно вышла в финал, где 1 июля ей предстоит встретиться с Испанией.

Поединок завершился со счетом 2:1.

В финале Евро-2012 сборная Италии сыграет с командой Испании, которая в полуфинале обыграла Португалию в серии послематчевых пенальти - 4:2. Финальный поединок состоится 1 июля в Киеве на НСК "Олимпийский".

Фото:: uefa.com

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