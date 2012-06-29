Назначен арбитр на финал Евро-2012

{1-} Португальский арбитр Педру Проэнса, судивший в прошлом месяце финал Лиги чемпионов, будет обслуживать решающий матч Евро-2012 между сборными Италии и Испании.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Матч, напомним пройдет на киевском стадионе "Олимпийский" и начнется в 20:45 по центральноевропейскому времени (21:45 по Киеву).

Этот сезон стал звездным часом для финансового директора из Пинхал Ново, работавшего в прошлом месяце на решающем матче Лиги чемпионов УЕФА, когда в Мюнхене "Челси" по пенальти взял верх над "Баварией".

Воскресный поединок в Киеве станет для 41-летнего рефери четвертым матчем на турнире. На групповом этапе он обслуживал встречи Испания - Ирландия (4:0) и Швеция - Франция (2:0). Кроме того, ему доверили судить четвертьфинал Англия - Италия, состоявшийся пять дней назад в столице Украины.

Проэнса будет работать на финале вместе со своими соотечественниками Бертину Мирандой, Рикарду Сантушем, Жоржем Соуза и Дуарте Гомешом. Четвертым арбитром назначен турок Джюнейт Чакыр, а роль резервного помощника судьи отведена еще одному представителю Турции Бахаттыну Дурану.



Карьера Проэнсы пошла в гору после работы на финальном матче чемпионата Европы-2004 среди юношей до 19 лет. В начале сезона 2009/10 португальский арбитр получил элитную категорию УЕФА. В ходе той кампании он судил четыре встречи группового этапа Лиги чемпионов, а в сезоне 2010/11 обслужил уже пять поединков престижнейшего еврокубка. В текущем сезоне португалец работал на шести встречах Лиги чемпионов, включая финал в Мюнхене 19 мая.

Напомним, в финале Евро-2012 сборная Италии сыграет с командой Испании, которая в полуфинале обыграла Португалию в серии послематчевых пенальти - 4:2. Финальный поединок состоится 1 июля в Киеве на НСК "Олимпийский".

Фото: eurosport.ru

Новости по теме:

Сенсация на Евро-2012: Италия выбила главного фаворита

Вторым финалистом Евро-2012 стала команда Италии

Евро-2012: Германия отыграла один мяч на последних минутах - с пенальти

Евро-2012: Киев ждет две лучшие команды