Балотелли мечтает стать лучшим бомбардиром Евро-2012

{1-}Форвард итальянской сборной Марио Балотелли, автор двух мячей в ворота немецкой сборной, пообещал к трем голам, которые он имеет в активе на нынешнем Евро-2012, добавить еще один - в финале, и стать лучшим бомбардиром турнира.



«Мы пережили несколько неприятных моментов в концовке. К этому можно было не доводить, но что случилось, то случилось. Главное - результат, а мы победили. Первый гол - большая заслуга Кассано, а второй произошел благодаря шикарному пасу Монтоливо, сказал Балотелли, сообщает Информационный центр «Украина-2012».



По словам Марио, у него всегда было желание отличиться, однако, возможно, как говорит футболист , ему просто не хватало немного удачи. «Испанцы играют в несколько другой футбол по сравнению с Германией, но мы знаем наши сильные стороны, и уверены, что можем противостоять кому угодно, - говорит Балотелли.



Балотелли также рассказал, что забил голы для матери: «Я подошел к маме и сказал: «Эти голы - для тебя». Моя мама уже не молода, и ей было непросто приехать сюда, но она это сделала. Я долго ждал этого момента, чтобы осчастливить ее. Отец будет присутствовать на финале в Киеве. Надеюсь, я забью и для него и стану лучшим бомбардиром» - отметил футболист.

Напомним, 28 июня сборная Италии уверенно обыграла Германию в последнем матче Евро-2012. Польши.

Матч завершился со счетом 2:1.

В финале Евро-2012 сборная Италии сыграет с командой Испании, которая в полуфинале обыграла Португалию в серии послематчевых пенальти - 4:2. Финальный поединок состоится 1 июля в Киеве на НСК "Олимпийский".

фото: ukraine2012.gov.ua; видео: youtube.com

Новости по теме:

Италия забила Германии - заявку на финал делает Балотелли



Капитан сборной Германии признал закономерным поражение от итальянцев



Вторым финалистом Евро-2012 стала команда Италии



Евро-2012: Киев ждет две лучшие команды

