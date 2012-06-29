В Винницкой области моторная лодка врезалась в мост: погибла женщина

{1-} 28 июня приблизительно в 23:30 в подвесной пешеходный мост через реку Южный Буг вблизи села Райгород в Винницкой области по неизвестным причинам въехала моторная лодка. Вследствие аварии погибла женщина на месте и пострадали двое мужчин. Ещё один человек пропал без вести.

Сообщение об этом поступило милиции около часа ночи на пункт связи пожарной части №13 г. Немиров Винницкой области.

После столкновения плавсредство, в котором находились четыре человека, опрокинулось сообщает пресс-служба МЧС Украины.

Двое мужчин (водитель лодки и пассажир) сами добрались к берегу и в 07:20 были госпитализированы в Немировскую центральную районную больницу. Состояние потерпевших – средней тяжести и легкой.

Один пассажир исчез. Силами коммунальной спасательной станции на воде пгт Брацлав ведутся поисковые работы.

На месте произошедшего работают оперативные группы ТУ МЧС и РО УМВД Немировского района.

Ширина реки около 100 метров, высота моста в точке столкновения 0,6-0,7 м.

Ранее Главред также сообщал, что 23 июня на Днепропетровщине на маршрутку упало дерево. Пострадали девять человек.

«23 июня диспетчером Широковского райотдела УМЧС в области была получена информация, что в результате непогоды (сильный ветер, гроза) упали три дерева, одно из которых - на маршрутное такси, следовавшее по маршруту АС «Ингулец - площадь Освобождения город Кривой Рог» через пгт Широкое», - сообщает пресс-служба МЧС.

фото: yapfiles.ru

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