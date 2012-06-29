Голую FEMENистку посадили на 5 суток за "атаку" на экран фан-зоны

В Киеве суд приговорил активистку движения FEMEN Оксану Шачко к 5 суткам ареста, сообщается на сайте femen.

Как сообщал ранее Главред, активистка FEMEN попыталась отключить главный экран фан-зоны Киева во время трансляции полуфинального матча Германия-Италия.

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Топлес-активистка забралась на 10-метровый экран и приковала себя к конструкции наручниками.

"Диверсия женского движения FEMEN состоялась в знак непримиримого протеста против группового изнасилования Украины во время Евро-2012", - говорится в сообщении пресс-службы движения.

Напомним, утром 24 июня активистки движения FEMEN, обманув охрану НСК «Олимпийский», захватили северные ворота стадиона. Три активистки забрались на турникетную систему и развернули плакаты "FUCK EURO 2012". Целью акции было препятствовать проведению матчей Евро-2012.

Как ранее писал Главред, FEMENистки обвиняют организаторов чемпионата в пропаганде «секс-индустрии, алкоголизма и дебилизации болельщиков».

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