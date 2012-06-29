В США обнаружена первая жертва самого масштабного пожара

29 июня 2012, 14:53

В США в штате Колорадо продолжают бушевать сильнейшие лесные пожары. Эпицентр пожара сейчас находится в районе города Колорадо-Спрингс. Огнем уже уничтожены сотни жилых домов и 30 тысяч местных жителей покинули опасный район.

В ночь на 29 июня, появилась информация о первой жертве. Тело погибшего - мужчины или женщины, не сообщается - было обнаружено под обгоревшими обломками одного из домов. Еще два человека числятся пропавшими без вести, - пишет The Denver Post.

Первые очаги возгорания в Колорадо были зафиксированы 9 июня. До начала этой недели рекордсменом по разрушительности оставался пожар в районе Хай-Парк в округе Лаример, где сгорели свыше 200 домов. Пожар даже назвали "самым страшным в истории штата". Однако теперь "пальма первенства" принадлежит очагу в Вальдо-Каньон в районе Колорадо-Спрингс

Мэр Колорадо-Спрингс Стива Баха заявил, что  в некоторых районах не осталось ничего. "Дымящийся, обожженный фундамент. Картина, как после ядерного взрыва", - сказал он. По его словам, владельцы сгоревшей недвижимости, ранее эвакуированные подальше от эпицентра ЧП, пока не в курсе того, что остались без крыши над головой.

Как рассказал один из местных жителей: "Мы увидели, как пламя спускается по склону холма. Не было ни пожарных, ни полиции. Прошло всего 30 минут с того момента, как мы впервые заметили пожар, а огонь уже охватил наш дом".

По последним данным, огонь уничтожил 346 частных домов. Между тем пожарные сумели на 15% уменьшить площадь возгорания. Также удалось остановить распространение пламени в сторону находящейся неподалеку академии ВВС США - здесь были задействованы военнослужащие и техника с близлежащей военной базы.

На сегодняшний день под угрозой попадания в зону распространения огня продолжают находиться порядка 20 тысяч жилых домов и свыше 100 учреждений и предприятий. Дым от пожара в Колорадо заметен даже из космоса.

О причинах лесного пожара в Вальдо-Каньон ничего не известно. На месте работают сотрудники ФБР, однако пока их усилия увенчались лишь незначительным успехом - пойманы двое мародеров, обворовавших пустующие дома.

В настоящее время два очага возгорания также зафиксированы в центральной части Юты, где выгорели более 800 гектаров леса и пастбищ.

В Монтане действует распоряжение об эвакуации для нескольких сотен местных жителей. Огнем, распространяющимся по юго-востоку штата, были повреждены несколько десятков домов.

Напомним, президент США Барак Обама объявил Колорадо зоной стихийного бедствия.

Как сообщал ранее Главред, в США из-за лесных пожаров в штате Колорадо началась массовая эвакуация жителей. Огонь охватил территорию площадью около 14 тысяч акров (5600 гектаров). Власти порекомендовали покинуть свои дома примерно двум тысячам человек.

Глава пожарного управления Колорадо-Спрингс Ричард Браун назвал этот пожар "огненной бурей эпических масштабов".

Видео:youtube.com

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