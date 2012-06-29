В Киеве избили активиста «Дорожного контроля»

29 июня 2012, 15:11

27 июня в Киеве, на массиве Троещина произошёл конфликт между журналистом интернет-издания «Дорожный контроль» и как позже выяснилось сотрудником спецплощадки, в результате которого представитель СМИ получил телесные повреждения.

Об этом сообщили в отделе связей с общественностью ГУМВД Украины в городе Киеве, передает УНИАН.

«27 июня 2012 года в 15.45 в дежурную часть Деснянского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве по спецлинии «102» поступило сообщение о том, что на спецплощадке по улице Бальзака,16 неизвестные пытаются завладеть автомобилем. С целью выяснения обстоятельств на место выехала следственно-оперативная группа Деснянского районного управления милиции. К работникам милиции обратился гражданин, который работает ответственным за выдачу транспортных средств на спецплощадке и сообщил, что на территории спецплощадки неизвестные нанесли ему телесные повреждения и самовольно забрали автомобиль со спецплощадки» - отмечается в сообщении.

Работниками милиции было установлено, что 26 июня в 3.30 на спецплощадку по улице Бальзака, 16 на эвакуаторе был доставлен автомобиль «Саманд» и предоставлен протокол осмотра задержания автомобиля, который был составлен работником ГАИ Шевченковского РУ ГУМВД Украины в г. Киеве за то, что водитель управлял автомобилем без удостоверения водителя и документов на отмеченный автомобиль. Около 16 часов на спецплощадку ворвалось двое неизвестных, один из которых держал в руках видеокамеру и проводил видеосъемку. Неизвестные начали самостоятельно, без разрешения охраны открывать ворота спецплощадки, между охранником и неизвестными возникла драка, один из прибывших, без соответствующих документов, без разрешения охраны сел за руль автомобиля «Саманд», который стоял на спецплощадке и начал двигаться в сторону ворот. Охранник, чтобы помешать самовольному захвату авто, пытался перекрыть выезд со спецплощадки, при этом гражданин с камерой начал противодействовать охраннику. Но, несмотря на это, автомобиль «Саманд» выехал за пределы спецплощадки.

После этого в 16.07 в дежурную часть Деснянского РУ ГУМВД Украины в городе Киеве по спецлинии «102» поступило сообщение от гражданина, который работает журналистом интернет-издания «Дорожный контроль» и сообщил, что в 15.30 по улице Бальзака, 16 на него напал неизвестный.

Работниками правоохранительных органов проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством.

В то же время активисты "Дорожного контроля" заявляют, что обнаружили новую частную нелегальную штрафплощадку, которая расположена в Киеве на ж м Троещина по несуществующему адресу, куда забрали авто водителя, просто за разбитую фару.

При попытке выяснить на каком основании работает данная штрафплощадка, охранник стоянки, умышленно, с силой нанес удар локтем в лицо журналиста "Дорожного контроля" Андрея Дзиндзя. Все это наблюдала милиция, которая никаким образом не препятствовала противоправным действиям. После удара, охранник продолжил угрожать и нецензурно выражаться.

Ранее Главред  сообщал, что 18 марта в Запорожье произошла массовая драка между местными сотрудниками Государственной автоинспекции (ГАИ) и активистами "Дорожного контроля".

Причиной конфликта стало то, что инспекторы пытались скрыть пачку сфальсифицированных административных протоколов.
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