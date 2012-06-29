Британские СМИ назвали Евро-2012 "веселым абсурдом"

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Британская пресса, давая промежуточные оценки организации Евро-2012 в Украине и Польше, пишет о неприспособленности Украины для проведения масштабных спортивных мероприятий.

В частности, газета "Daily Telegraph"назвала проведение Евро-2012 в Польше и Украине "веселым абсурдом", сообщает ВВС.

По мнению газеты, Украина и Польша – две абсолютно разные страны. Поэтому турнир выглядел так, будто они не принимали его вместе, а просто поделили между собой матчи.

В этой связи газета пишет, что Польша, "более дружественная и современная" и, пожалуй, запомнится как лучшая половина Евро-2012.

В то же время, издание напоминает, что финал турнира все-таки пройдет в Украине, несмотря на бойкот события многими западными политиками. Газета напоминает о весьма сложной внутриполитической ситуации в Украине и выражает мнение, что, наверное, из-за сложного исторического наследия и проблем украинцам так сложно улыбаться.

Как ранее писал Главред, 24 июня стало известно, что Английская футбольная ассоциация (FA) готовит официальную письменную жалобу на телеканал ВВС, который накануне старта Евро-2012 года развернул кампанию, направленную на дискриминацию стран-хозяек турнира.

Руководство FA убеждено, что своими непрофессиональными действиями английские телевизионщики лишили национальную команду значительной части поддержки болельщиков на матчах Евро-2012 в Украине.

В мае в программе BBC Panorama был продемонстрирован фильм, в котором говорилось о проблемах расизма и футбольного хулиганства на стадионах Украины и Польши, а бывший игрок сборной Сол Кэмпбелл советовал англичанам избежать поездки в две восточноевропейские страны.

Однако английские фаны, прибывшие поддержать свою национальную команду в Киев и Донецк, где «Львы» проводили свои матчи группового этапа Евро-2012, убедились в 100% неправдивости материалов телевизионщиков, отмечается в сообщении. Болельщики из Англии неоднократно подчеркивали, что ни разу не сталкивались с проблемами, на которых был сделан акцент в фильме ВВС.

фото: The Sun

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