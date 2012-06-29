Тренером сборной России по футболу может стать Фабио Капелло

{1-} Итальянец Фабио Капелло может стать новым главным тренером сборной России по футболу. Приглашение этого знаменитого специалиста рассматривает Российский футбольный союз, пишет Спорт Экспресс.

До назначения главного тренера исполнять его обязанности будет Александр Бородюк. Именно он, как ожидается, будет готовить национальную команду к товарищескому матчу со сборной Кот-д'Ивуара. Этот матч запланирован на 15 августа. Ранее Бородюк работал помощником у Дика Адвоката, а также у предыдущего наставника российской сборной Гуса Хиддинка.

Относительно кандидатуры Фабио Капелло, он имеет опыт подготовки национальных сборных. До февраля 2012 года он тренировал сборную Англии. Однако покинуть Туманный Альбион итальянец решил после того, как защитника "Челси" Джона Терри лишили капитанской повязки из-за расистского высказывания. Шанс получить работу в России у Капелло был и раньше. Так, лишь несколько месяцев назад он претендовал на вакансию главного тренера Махачкалинского клуба "Анжи". Однако команду из Дагестана возглавил Гус Хиддинк.

Напомним, должность главного тренера сборной России по футболу освободится совсем скоро. Соглашение Дика Адвоката с РФС заканчивается 15 июля 2012 года. О своем намерении уйти из команды тренер сообщил еще перед чемпионатом Европы. После окончания Евро-2012 Адвокат возглавит голландский PSV.

Фото: ukraine2012.gov.ua

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