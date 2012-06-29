В день финала Евро-2012 в Киеве будет сухо и тепло

{1-}

В день финального матча Евро-2012 синоптики обещают в Киеве хорошую погоду.

По всей Украине метеоситуацию будет будет определять поле повышенного давления. Неустойчивая погода возможна только в Крыму, сообщает УкрГидрометцентр.

В субботу 30 июля в Крыму ожидаются кратковременные грозовые дожди, ночью местами сильные ливни, в отдельных районах град, шквалы 15-20 м/с.

На остальной территории Украины – без осадков, лишь днем в восточных областях и на севере Левобережья возможен небольшой кратковременный дождь.

Ветер ожидается северный, в западных областях юго-восточный, 3-10 м/с.

Температура ночью +9…+14°, на побережье морей до +19°; днем +22…+27°, на крайнем западе и в Одесской области до +30°, в Карпатах и горах Крыма – +15…+20°.

В Киеве 1 июля, когда на НСК "Олимпийский" пройдет финальный матч Евро-2012, без осадков. Температура ночью +11…+13°, днем +24…+28°.

В воскресенье, 1 июля на большей части территории страны также обойдется без осадков, и лишь в Крыму местами небольшой кратковременный дождь, гроза.

Ветер ожидается северо-восточный, в западной части юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью +11…+16°, днем +24…+29°; в южной части и на крайнем западе ночью +14…+19°, днем +29…+32°.

29 июня в 9 часов температура воды была в Черном море +19…+24°, возле Евпатории +23°, в Азовском море +23…+25°; в Днепре у Киева 22°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 30 июня самая высокая температура была зафиксирована на отметке 34,1 градуса тепла в 1898 году, а самая низкая – на отметке +7,6 градусов в 1894.

Новости по теме:

Евро-2012: Киев ждет две лучшие команды

Сенсация на Евро-2012: Италия выбила главного фаворита

Чемпионы мира вырвали победу у команды Криштиану Роналду