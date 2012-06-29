Завтра в Киев прибудет сборная Италии

{1-} 30 июня в 13:30 в киевский международный аэропорт «Киев» прибывает вторая команда-финалист УЕФА Евро-2012 - сборная Италии.



Как сообщили Информационному центру «Украина-2012» в пресс-службе МОК, несмотря на высокую заинтересованность этим событием со стороны СМИ и общественности, на время прилета сборной будет организовано протокольную съемку на перроне аэропорта.



К участию в этом мероприятии приглашаются исключительно телевизионные операторы и фотографы. Доступ на перрон происходить только за аккредитационным списком.



Для аккредитации необходимо направить запрос с указанием имени и фамилии оператора / фотографа, названия СМИ и контактной информации - электронный адрес и номер телефона. Все заявки на аккредитацию просьба прислать на адрес: media.ukr@euro2012.com не позднее 18.00 пятницы, 29 июня. В теме письма необходимо указать ИТАЛИЯ. Просьба прибыть в аэропорт «Киев» не позднее 13.00.



Доступ на перрон происходить исключительно по предъявлению паспорта и журналистского удостоверения, а также при условии предварительной аккредитации. Проход на перрон будет организован в 13.00 со стороны кафе «Буланжери» в помещении нового терминала международного аэропорта «Киев». Журналисты и операторы, которые прибудут позже указанного времени, не смогут попасть на перрон.

Напомним, сборная Италии красиво, уверенно и безапелляционно обыграла Германию в последнем матче Евро-2012 на территории Польши.

Национальный стадион в Варшаве, которому перед матчем Евро-2012 между Германией и Италией было присвоено имя легенды польского футбола Казимежа Гурски, феерично попрощался с чемпионатом.

28 июля вторым финалистом Евро-2012 стала Италия: команда Чезаре Пранделли не оставила никаких шансов сборной Германии и уверенно вышла в финал, где 1 июля ей предстоит встретиться с Испанией.

Поединок завершился со счетом 2:1.

В финале Евро-2012 сборная Италии сыграет с командой Испании, которая в полуфинале обыграла Португалию в серии послематчевых пенальти - 4:2. Финальный поединок состоится 1 июля в Киеве на НСК "Олимпийский".

Фото: 1tv.ru

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