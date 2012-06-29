Перед финалом Евро-2012 в Киеве пройдет церемония закрытия турнира

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В воскресенье, 1 июля, на киевском НСК «Олимпийский» пройдет церемония закрытия Евро-2012, которая станет прелюдией к финалу между сборными Испании и Италии.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Шоу, пройдет перед началом матча Испания–Италия и продлится 12 минут. В хореографической постановке будут задействованы более 600 волонтеров.

Церемония закрытия поставит точку в первом чемпионате Европы по футболу, который прошел на территории Центральной и Восточной Европы.

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Концепцию церемоний открытия и закрытия Евро-2012 разработал Марко Балич – креативный директор и исполнительный продюсер итальянской компании «Flimmaster Events», занимающейся организацией и проведением подобных мероприятий.

Немецкая певица Осеана споет официальную песню турнира «Endless Summer». Государственные гимны Италии и Испании исполнят солисты Киевского муниципального академического театра оперы и балета Тамара Ходакова и Михаил Гуменный.

По прогнозам, за финалом Евро-2012 в прямой трансляции будут наблюдать 150 миллионов телезрителей.

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Как ранее писал Главред, 28 июня сборная Италии по футболу стала вторым финалистом чемпионата Европы по футболу 2012 года, обыграв команду Германии со счетом 2:1.

Напомним, 28 июня в финал Евро-2012 вышла сборная Испании, обыграв сборную Португалии по пенальти со счетом 4:2.

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