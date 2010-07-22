Луганской «Свободе» не дает покоя звание Васыля Стуса

Председатель Луганской областной организации ВО «Свобода» Дмитрий Снегирев обратился с открытым письмом к сыну Героя Украины Васыля Стуса Дмитрию, в котором предлагает ему отказаться от звания «Герой Украины», присвоенного его отцу посмертно в 2005 году. Об этом УНИАНу сообщили в пресс-службе Луганской областной организации ВО «Свобода». В письме, в частности, говорится: «Луганская организация ВО «Свобода» обращается к вам с просьбой добровольно вернуть государству, которое уже не является украинским по своему содержанию, почетную награду вашего отца, который в одном из своих стихотворений писал: «Прощай Украина, навеки прощай. Чужая Украина, навеки прощай». Вернуть бесплатно, а не так, как это хотел сделать внук Степана Бандеры. (Как известно, потомок лидера ОУН-УПА предложил Президенту Виктору Януковичу обменять награду своего деда на резиденцию в Межигорье. Присвоение звания Героя своему деду он считает подарком от Ющенко, аналогичным тому, который тот сделал Януковичу, подарив скандальную резиденцию.)» В своем письме Снегирев также отмечает: «В 2005 году вашему отцу – Васылю Стусу – было посмертно присвоено звание «Герой Украины». Васыль Стус заработал эту высшую награду государства своей жизнью, отданной за свои убеждения и украинские идеалы. Но грязные политические игры, которые сейчас ведутся вокруг звания «Герой Украины», нацелены на полную дискредитацию этой награды». Далее председатель луганской «Свободы» описывает все события вокруг донецкого суда, решениями которого были лишены звания «Герой Украины» лидер ОУН-УПА Степан Бандера и командир УПА Роман Шухевич и оставлено звание советскому офицеру Алексею Бересту. «С другой стороны, Героями Украины остаются сомнительные лица, которые юридически были и являются гражданами нашей страны, но их вклад в ее развитие вызывает немало вопросов...» - отметил Снегирев в письме к Стусу, выразив мнение, что «ваш отец вряд ли гордился бы тем, что находится в одном списке с этими лицами».