Прорыв в лечении СПИДа: признано эффективным новое лекарство

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Безопасными и эффективными признаны новые таблетки против СПИДа, объединяющие в себе свойства четырех других ранее существовавших лекарств.

Об этом сообщает газета Corriere della Sera со ссылкой на исследование, опубликованное в научном медицинском журнале The Lancet.

«Результаты исследований показали, что мы получили сильнодействующий, хорошо переносимый и простой вариант лечения в результате объединения нескольких антиретровирусных препаратов в одной таблетке», – сказано в публикации.

По данным издания, врачи провели третий и заключительный этап тестирования препарата, получившего название Quad, в котором новые фармацевтические продукты проверяются на безопасность и эффективность.

Реакцией на публикацию должно стать утверждение американским Управлением по контролю за продуктами и лекарственными препаратами (FDA) Quad в качестве таблеток для лечения взрослых, инфицированных ВИЧ-1. Окончательное решение по данному вопросу должно быть вынесено в августе.

Врачи отмечают, что новое лекарство достаточно будет употреблять лишь раз в день.

Как ранее писал Главред, в мае в США рекомендован для использования лекарственный препарат Truvada для здоровых людей, относящимся к группам риска – мужчин-гомосексуалистов и бисексуалов, а также для гетеросексуальных партнеров ВИЧ-инфицированных.

Такое решение приняла экспертная комиссия при управлении по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США (FDA).

Некоторые врачи видят в препарате новый шаг вперед в борьбе со СПИДом. Другие говорят, что в случае рекомендации препарата как профилактического средства, люди получат ложное чувство уверенности, что может привести к сокращению использования презервативов — наиболее эффективного средства профилактики ВИЧ.

Фото: factroom.ru

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